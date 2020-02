Napoli-Barcellona, tutto quello che c'è da sapere sugli ottavi di Champions League

Quanto e a che ora si gioca Napoli-Barcellona?

La partita tra Napoli e Barcellona, valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League, si disputerà martedì 25 febbraio allo stadio San Paolo di Napoli con fischio d'inizio alle 21:00.

Dove è possibile guardare Napoli-Barcellona?

La sfida tra Napoli e Barcellona sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca sarà di Fabio Caressa con il commento tecnico di Giuseppe Bergomi.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Napoli e Barcellona si scontrano per la prima volta in un confronto ufficiale. Gli azzurri sono stati eliminati nelle due precedenti sfide a eliminazione diretta contro squadre spagnole, entrambe le volte contro il Real Madrid (Coppa dei Campioni 1987-88 e Champions League 2016-17). L'ultima vittoria del Barcellona contro squadre italiane nella fase a eliminazione diretta di Champions League è arrivata nell'aprile 2006, vincendo 1-0 sul Milan nel quale giocava Gennaro Gattuso, attuale allenatore del Napoli. Da allora i Blaugrana non hanno vinto nessuno dei cinque incontri esterni in Italia (1 pareggio e 4 sconfitte). Il Barcellona ha superato gli ottavi di finale per 12 stagioni consecutive, la striscia più lunga nella storia del torneo. L'ultima squadra a fermare il Barça prima dei quarti è stato il Liverpool nella stagione 2006-07

Qual è lo stato di forma tra le due squadre?

Il Napoli viene da 7 partite interne senza sconfitte (5 vittorie e 2 pareggi) nelle ultime 20 gare di Champions League al San Paolo non ha trovato la rete in una sola occasione (0-0 contro la Dinamo Kiev). Di contro il Barcellona sarà guidato da Quique Setien, alla sua prima gara della carriera nella massima competizione europea. L'ultimo allenatore a debuttare durante una fase a eliminazione diretta fu Craig Shakespeare, che vinse 2-0 contro il Siviglia nel marzo 2017 alla guida del Leicester. Il Barcellona però ha vinto soltanto una delle ultime 8 trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions (0-1 sul Manchester United nell'aprile 2017).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Gattuso si dovrebbe affidare al centro dell'attacco a Dries Mertens. Il belga ha preso parte attiva al 50% dei gol del Napoli in Champions dal 2016-17 a oggi, grazie alle sue 15 reti e 6 assist (21 sui 42 gol totali). In questa edizione ha già raggiunto il suo miglior score, che è quello di 5 reti nella stagione 2016-17. Di contro, Leo Messi con 2 gol in 5 partite ha realizzato il suo record negativo negli ultimi 10 anni durante la fase a gironi. Inoltre la sua unica rete in carriera sul suolo italiano risale alla finale del 2009 contro il Manchester United disputata a Roma. Nelle sue successive 5 presenze è sempre rimasto a secco, sia di gol che di assist.