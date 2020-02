Senza capitan Chiellini, nemmeno in panchina al Parc OL, tocca a Leonardo Bonucci suonare la carica. Nel corso del riscaldamento prima del Lione il difensore della Juve ha ripreso Blaise Matuidi, invitandolo probabilmente a mettere più intensità. Il centrocampista non è nell’undici titolare, ma il centrale della Nazionale vuole il massimo impegno da parte di tutti per questa prima partita della fase a eliminazione diretta della Champions League 2019-2020. E si è fatto sentire con il francese da vero leader