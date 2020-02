Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

"Il migliore del mondo" contro il "Re della Champions": Zinedine Zidane e Pep Guardiola hanno avvicinato la sfida tra Real Madrid e Manchester City all'insegna del rispetto reciproco. Ora la parola al campo, con il Bernabeu che questa sera sarà teatro della gara di andata: un incrocio di grande prestigio, oggi valido per gli ottavi di finale di Champions League ma che solo nel 2016 metteva in palio un posto per l'ultimo atto della competizione. Quella volta a spuntarla fu Zizou, ma sulla panchina del City sedeva Manuel Pellegrini. La rivincita tocca a Pep. Queste le probabili scelte dei due allenatori.

Real, pronto il tandem Bale-Benzema

Rispetto all'undici sconfitto sabato dal Levante, Zidane dovrà fare a meno di Hazard: il belga è nuovamente ko per una microfrattura del perone. Dentro dunque Gareth Bale: il gallese sta meglio e corre verso il recupero, ma qualora non dovesse farcela è pronto Vinicius. Uno tra Isco e Valverde farà il quarto di centrocampo, in difesa occasione per Mendy: rileverà Marcelo sull'out di sinistra.

REAL MADRID (4-4-2) Probabile formazione: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Bale, Benzema. All: Zidane

City, Guardiola recupera Sterling



I Citizens si presentano a Madrid con un'opzione in più in attacco: Guardiola ritrova Sterling, out nelle ultime due settimane per un infortunio muscolare, che si giocherà fino all'ultimo il posto con Mahrez nel tridente con Bernardo Silva e Aguero. Poi un ballottaggio per reparto: Zinchenko favorito su Mendy e David Silva su Gundogan.



MANCHESTER CITY (4-3-3) Probabile formazione: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, D. Silva; Sterling, Aguero, B. Silva. All: Guardiola