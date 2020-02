3/22

E quante volte è arrivata una sconfitta per 1-0 in trasferta nel match d'andata, esattamente come contro il Lione?



15 i precedenti, in cui i bianconeri hanno poi passato il turno in 8 circostanze. Ripercorriamo tutte le partite.

INVASORE DI CAMPO A LIONE PER CR7