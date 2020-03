L'attaccante uruguaiano, 9 gol in Liga, si è procurato una frattura al quinto metatarso nel corso della sfida vinta contro il Betis. Il report medico del Valencia annuncia che il giocatore verrà operato martedì, saltando inevitabilmente l'ottavo di ritorno di Champions in programma il 10 marzo

Il Valencia perde i pezzi. Una nota pubblicata sul sito ufficiale del club spagnolo annuncia che l'attaccante uruguaiano Maxi Gomez verrà operato martedì a causa di una frattura al quinto metatarso del piede sinistro, rimediata sabato al Mestalla nel match di Liga contro il Betis. Il 23enne, 9 gol in campionato, era stato schierato titolare nel match di andata degli ottavi di Champions che l'Atalanta ha vinto 4-1. Per lui è previsto almeno un mese di stop: per la sfida del 10 marzo contro l'Atalanta sarà inevitabilmente assente.