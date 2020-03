Un'immagine insolita solo pochi giorni fa, ora sempre meno: saluti con il gomito prima dell'allenamento dell'Atalanta, che nel centro sportivo del Levante prepara il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Valencia. L'immagine è tratta da un video postato dal quotidiano spagnolo Marca, in cui si vede l'intera squadra (dirigenti compresi, nella foto di copertina ecco il Direttore generale Umberto Marino) scendere dal pullman e salutare con il gomito Luca Donati (Direttore Marketing internazionale del Levante), evitando la stretta di mano come imposto dall'emergenza coronavirus. Tutto questo nel giorno in cui in Spagna il governo ha deciso di far giocare a porte chiuse le prossime due giornate di Liga e di Seconda divisione

