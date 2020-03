Valencia Atalanta, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Zapata verso l’esclusione: Gasperini conferma la coppia leggera Ilicic e Gomez. Toloi non recupera, ci sarà Djimsiti. Il Valencia recupera Rodrigo ma dovrebbe partire dalla panchina in favore di Gameiro

Valencia, Guedes più di Cheryshev

Poche novità per Celades, che tenterà una complicatissima rimonta dopo il 4-1 dell'andata. Il modulo resta lo stesso, con due linee da quattro, ma non per questo difensivo. In avanti favorito il portoghese Guedes su Cheryshev per fare coppia con Gameiro, con Rodrigo presumibilmente impiegato a gara in corso. In difesa torna Florenzi ma anche lui dovrebbe partire dalla panchina in favore di Wass.

Valencia (4-4-2) probabile formazione: Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Soler, Parejo, Torres; Guedes, Gameiro. All. Celades.

Atalanta, possibile esclusione per Zapata

Sempre più vicino ad un'impresa memorabile, Gian Piero Gasperini vuole ripartire dalle certezze della gara d'andata contro il Valencia. Per questo motivo, Zapata potrebbe rimanere fuori anche nella sfida del Mestalla, con l'attacco composto da Ilicic e Gomez che non darà punti di riferimento alla retroguardia spagnola. Ancora out Toloi, infortunato: sarà sostituito da Djimsiti, con Caldara e Palomino a comporre il reparto arretrato.

Atalanta (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini.