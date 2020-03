L'Uefa ha annunciato, con un comunicato ufficiale, che il prossimo 17 marzo i rappresentanti delle varie Federazioni nazionali si incontreranno in videoconferenza per discutere la possibile sospensione dei tornei continentali in seguito all'emergenza Coronavirus

"Alla luce dei continui sviluppi nella diffusione del COVID-19 in Europa e della mutevole analisi dell'Organizzazione mondiale della sanità, la UEFA ha invitato oggi i rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell'European Club Association e delle European Leagues e un rappresentante della FIFPro, a partecipare a un meeting in videoconferenza martedì 17 marzo per discutere la risposta del calcio europeo all'epidemia. Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso UEFA EURO 2020. Ulteriori comunicazioni saranno fatte dopo la riunione". Con questo comunicato ufficiale, l'Uefa ha rimandato a martedì prossimo le discussioni in merito a una possibile sospensione dei tornei nazionali e continentali. Si giocheranno regolamente, invece, le partite in programma questa sera in Europa League, fatte eccezioni per Inter-Getafe e Siviglia-Roma, già ufficialmente rinviate.