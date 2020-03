Quando si dice cercare fortuna altrove. Per Takumi Minamino ed Erling Braut Haaland, evidentemente, sarà per la prossima volta. Ieri stelle del Salisburgo, oggi forze fresche di Liverpool e Borussia Dortmund. Ma in Champions League un amaro destino in comune: eliminati due volte, lo stesso giorno, nel corso della stessa edizione. Chissà se i due attaccanti se lo sarebbero mai immaginato, lo scorso 10 dicembre, cedendo in casa contro i campioni d'Europa nel match decisivo per accedere agli ottavi. Poi arriva il calciomercato, le sirene dei grandi club. Haaland è il colpo di gennaio e se lo aggiudicano i gialloneri. Minamino, invece, rinforzerà proprio il parco attaccanti di quei Reds che aveva visto esultare in Austria. Dalla Francia all'Inghilterra, l'11 marzo ci risiamo: Erling, dopo aver illuso il Borussia all'andata, cade a Parigi sotto i colpi di Neymar e Bernat. Mentre ad Anfield il giapponese è la mossa della disperazione di Klopp, che lo getta nella mischia alla fine del primo tempo supplementare. Ma esulta l'Atletico, si consumano il dramma e la doppia beffa.

I numeri con le nuove squadre

Stesso risultato dunque, ma percorso fin qui ben diverso da quando i due ex compagni hanno salutato Salisburgo dopo una prima parte di stagione sugli scudi (9 gol in 22 presenze per Takumi, 22 in 28 per il classe 2000). Da quando è arrivato a Liverpool, Minamino ha faticato a spiccare: 7 presenze (di cui solo una in campo per 90 minuti), un ruolo da comprimario senza acuti. Altra musica per Haaland, capace di riscrivere ogni record di precocità pure in Germania: 12 gol in 8 partite, il Borussia ai suoi piedi. Ma da ieri, anche uno strano record da condividere a distanza.