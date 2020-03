Al termine dell'ottavo di finale di ritorno tra Psg e Borussia Dortmund, vinto dai parigini in un Parco dei Principi a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, i giocatori di Tuchel si sono affacciati dallo stadio per festeggiare con i tifosi. In migliaia si erano accalcati sin dal pre-partita - nonostante il divieto di ingresso nell'impianto - per incitare i propri beniamini alla rimonta, che si è completata in campo. Centrata la qualificazione ai quarti, la squadra francese ha assistito a scene di giubilo che si vedono solitamente alle feste per la vittoria di un trofeo: cori e fuochi d'artificio

FOTO. PSG A PORTE CHIUSE, DELIRIO TIFOSI FUORI DALLO STADIO