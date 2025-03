Le pagelle di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-0

Termina 3 a 0 il derby tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, valido per l'andata degli ottavi di finale di ChampioNs. Il migliore in campo è Harry Kane, che sigla una doppietta. Per la squadra di Vincent Kompany, ottime prestazioni anche per Musiala, in gol e Leimer. Tra i giocatori di Xabi Alonso si salva solo Hermoso. Tutti i voti del match di Champions League a cura di Pietro Nicolodi

BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN 3-0, GLI HIGHLIGHTS