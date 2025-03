Provvedimento senza precedenti per Paulo Fonseca: l'allenatore del Lione è stato sospeso fino al 30 novembre 2025 e non potrà accedere agli spogliatoi della squadra fino al 15 settembre, dopo il testa a testa contro l'arbitro nella sfida contro il Brest (vinta per 2-1). L'episodio nei minuti di recupero: la ricostruzione

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT