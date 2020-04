Il centrocampista olandese dell'Atalanta risponde ai follower su Instagram: "Se vinciamo la Champions League, pizza per 1000 persone fatta da me, e poi invito tutti a una festa". A un patto, con l'invito a restare a casa fino a che sarà necessario: "La pazienza è una virtù"

In caso di vittoria della Champions League, Marten De Roon ha una promessa culinaria per tutti i tifosi dell'Atalanta. A spiegarlo lo stesso giocatore olandese su Instagram: "Se vinciamo la Champions League, pizza per 1000 persone fatta da me, e poi invito tutti a una festa" è stata la risposta di De Roon a una domanda che gli è stata fatto sul suo profilo Instagram da un tifoso nel corso di un botta e risposta con i suoi follower avviato diversi giorni fa. "Cosa prometti in caso di vittoria della Champions League da parte dell'Atalanta quest'anno?" è stato il quesito. La replica non si è fatta attendere.