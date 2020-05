L'attaccante del Paris Saint Germain non nasconde il suo desiderio di tornare in campo, almeno per giocare la Champions. La sua voglia di provare a conquistare il trofeo si trasforma in un video nel quale, con tanto di inno, si accontenta di un tiramisù

Dopo l'assegnazione del titolo di campione di Francia 2020 al suo Paris Saint Germain in seguito alla decisione del Governo francese di non permettere la ripresa della Ligue 1, Kylian Mbappé sogna di tornare in campo per giocare la Champions League. L'attaccante francese non si lascia sfuggire l'occasione per mostrare a tutti la sua voglia: si fa riprendere in un video nel quale, in casa, con l'inno della Champions come sottofondo musicale, conquista un tiramisù e lo solleva come la Coppa dei Campioni.