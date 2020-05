Videochat di gruppo con tutti i protagonisti del Triplete dell'Inter: presenti molti calciatori, oltre a Moratti e Mourinho. Brindisi finale per celebrare i 10 anni dalla vittoria della Champions League

Il 22 maggio 2010 l'Inter vinceva la Champions League, collezionando lo storico 'Triplete'. Contro il Bayern Monaco una delle vittorie più belle di sempre, una notte tutta nerazzurra al Santiago Bernabeu. Sono già passati 10 anni da quella fantastica partita rimasta nel cuore dei tifosi dell'Inter, ma non solo. I primi a celebrare quest'importante anniversario sono stati i protagonisti di quella straordinaria impresa, che si sono ritrovati in un'emozionante videochat.

Presenti il presidente Massimo Moratti e l'allenatore José Mourinho, oltre ai calciatori che hanno reso possibile il 'Triplete': da capitan Zanetti a Diego Milito, passando per Julio Cesar, Toldo, Orlandoni, Chivu, Stankovic, Sneijder, Materazzi, Cambiasso, Maicon, Zanetti, Samuel e Cordoba. Un po' tutti i protagonisti, come vecchi compagni di scuola che si ritrovano. Una chat di gruppo che si è conclusa con un brindisi, per celebrare a dieci anni di distanza quel fantastico trionfo nerazzurro.