Le modalità per portare a termine la Champions League 2019-20: dopo gli ottavi di finale si va verso una Final Eight a Lisbona, con inizio il 12 agosto e finale prevista per il 23. Si giocherà in due stadi. Supercoppa in programma a Budapest il 24 settembre. Champions femminile, Final Eight a Bilbao e San Sebastian. Mercoledì attesa la ratifica del Comitato Esecutivo della Uefa

In attesa di essere ratificate mercoledì al comitato esecutivo, la UEFA ha stabilito le modalità per terminare la Champions League 2019-2020, interrotta a causa dell'emergenza Covid-19. Dopo il recupero degli ottavi di finale rinviati per il coronavirus, sarà Lisbona dal 12 al 23 agosto la città che ospiterà le fasi finali per assegnare il trofeo. Si tratterà di una Final Eight: otto squadre a lottare per mettere le mani sulla Coppa più ambita.

Juve e Napoli, sedi invariate

Non cambiano le sedi degli ottavi di finale per Juventus e Napoli, in programma 7 e 8 agosto. I bianconeri ospiteranno il Lione a Torino (andata sconfitta per 1-0 in Francia); il Napoli giocherà al Camp Nou a Barcellona (andata 1-1 al San Paolo). Le altre due sfide in programma perché rinviate a causa della pandemia sono Bayern-Chelsea (3-0 per i tedeschi all’andata) e Manchester City-Real Madrid (2-1 per la squadra di Guardiola al primo round). La Supercoppa Europea si giocherà a Budapest il 24 settembre. Queste le date della Final Eight di Lisbona, in cui si prevede di giocare in due stadi: