Se nelle ultime ore la Bild aveva avanzato una possibile Final Eight da disputare in Portogallo, la Uefa sta lavorando per disputare la finale di Champions League a porte aperte. Ipotesi che riserva la presenza dei tifosi in uno stadio non completamente pieno. Sede da decidere il prossimo 17 giugno: Lisbona in vantaggio, ma ci sono anche Francoforte e Madrid

Il calcio sta per ripartire in tutti i grandi campionati d’Europa, ma si attendono novità anche in merito alla massima competizione europea. La data fondamentale sarà quella del 17 giugno, quando il Comitato Esecutivo della Uefa si pronuncerà sulla Champions League. Nelle ultime ore, dalla Germania, era stata la Bild ad avanzare una nuova ipotesi riguardo alla sede e alla formula del torneo: si tratterebbe di una Final Eight da disputare in Portogallo. Ciò che è certo è che, dopo il rifiuto della sede designata Istanbul per ospitare una finale senza tifosi come riportato dal New York Times, si prospetta un grande show europeo. La Uefa è infatti al lavoro per giocare la finale di Champions a porte aperte: sarebbe quindi possibile la presenza di tifosi all’interno dell’impianto, stadio che tuttavia non sarebbe completamente pieno ma riserverebbe fan e appassionati nell’appuntamento più importante della stagione.

Dove si giocherà la finale?

Come detto, la sede e l’eventuale formula verrà decisa e ufficializzata il prossimo 17 giugno in occasione del Comitato Esecutivo della Uefa, ma non mancano le città sotto osservazione. Prende quota la candidatura di Lisbona, capitale portoghese in vantaggio sulla tedesca Francoforte e pure su Madrid che nelle ultime ore ha avanzato la propria autocandidatura. Soluzione quest’ultima che non avrebbe molte chance, tuttavia la scelta verrà dettata in base alle condizioni sanitarie del Paese ospitante. Un requisito fondamentale quest’ultimo, d’altronde l’ingresso concesso ai tifosi è possibile solo in un Paese europeo che garantisca adeguate garanzie sanitarie. Nulla è ancora deciso e si attendono ulteriori candidature, ma la vera novità è quella che contempla una finale a porte aperte.