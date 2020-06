Agnelli: "Ok decisioni Uefa, spero tornino tifosi"

L'Eca promuove le scelte fatte dalla Uefa su modalità, tempi e luoghi per portare a termire le fasi finali di Champions ed Europa League, e lo fa attraverso le parole del suo presidente, Andrea Agnelli: "Le decisioni prese oggi - si legge in un comunicato - sono tra le più importanti che la Uefa abbia mai dovuto prendere. Innanzitutto è una gioia rivedere il calcio, nonostante l'assenza generale di tifosi necessaria per garantire la sicurezza pubblica. Speriamo che questo elemento possa cambiare presto, poiché il calcio vive grazie alla passione dei tifosi".

"Ripresa difficile"

Agnelli ha poi parlato in generale della reazione del calcio all'emergenza coronavirus. "In un momento in cui il gioco affronta una minaccia mai avvertita prima nell'era moderna - ha spiegato il presidente della Juventus - le parti in causa si sono riunite per elaborare una serie di misure per la ripresa del calcio europeo. La strada è appena agli inizi, ma sono convinto che le misure adottate oggi si riveleranno vitali per garantire il futuro successo". Nella nota diffusa dall'Eca si sottolinea comunque che "la maggior parte dei club, insieme al resto del mondo, affrontano una ripresa difficile e alquanto incerta. L'Eca - conclude il comunicato - continuerà a svolgere un ruolo attivo per garantire la sostenibilità a lungo termine del calcio".