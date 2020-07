L'attaccante colpito duro e costretto alla sostituzione in finale di Coppa di Francia contro il Saint-Etienne: Tuchel spera di recuperarlo almeno per la panchina in vista della sfida contro l'Atalanta del 12 agosto, valida per i quarti di finale di Champions League. Su Instagram sorride per la vittoria: "Risveglio da vincitore, nessuna sensazione migliore possibile"

Psg in ansia per Kylian Mbappé. L'attaccante è uscito malconcio dalla finale di Coppa di Francia vinta contro il Saint-Etienne. Colpa di un fallo molto duro subito al 33' del primo tempo da Perrin, costato il rosso al difensore avversario dopo la revisione dell'intervento al Var. Mbappé ha rimediato una forte distorsione alla caviglia ed è uscito in lacrime dal campo, rientrando sul terreno di gioco solo per la premiazione, con stampelle e tutore. Preoccupazione per le condizioni del 21enne ex Monaco, soprattutto in riferimento alla gara valida per i quarti di finale di Champions League contro l'Atalanta, in calendario il 12 agosto. "Ho sentito un leggero crack, ma non credo sia rotto" aveva rivelato il calciatore al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron al momento delle premiazioni. Dai primi esami, la distorsione è confermata ma non dovrebbe esserci interessamento dei legamenti.