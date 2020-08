Dopo il lungo stop imposto dal coronavirus, tornano le Coppe europee: Inter e Roma si giocano un posto per le final 8 di Europa League, Juve e Napoli per entrare tra le magnifiche otto di Champions, di cui fa già parte l'Atalanta. Tutto in diretta su Sky e in streaming su Now TV. Ecco la programmazione completa

Dopo il lungo stop, da domani su Sky tornano in diretta le grandi notti di Coppe europee, con cinque italiane ancora in corsa: l’Inter e la Roma agli ottavi di finale di Europa League, Juventus e Napoli in campo per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League e l’Atalanta per i quarti di finale.

Uefa Europa League

Si parte con gli ottavi di finale di Europa League, al via domani, mercoledì 5 agosto. In campo l’Inter, che alle 21 sfiderà il Getafe per il passaggio del turno. Giovedì 6 agosto tocca ai giallorossi: Siviglia-Roma è in programma alle 18.55. Per entrambe le partite delle italiane, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in streaming su NOW TV. Padrona di casa Anna Billò, che schiererà in studio mercoledì Giuseppe Bergomi, Daniele Adani, Riccardo Trevisani, Luca Marchetti e Fayna, ai quali si aggiunge Massimo Ambrosini giovedì.

Mercoledì 5 agosto alle 21 Diretta Gol anche in chiaro su TV8.

Uefa Champions League

Da venerdì 7 agosto appuntamento con il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: tra le italiane, subito in campo Juventus-Lione, in programma alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Sabato 8 agosto sarà la volta del Napoli, che al Camp Nou sfiderà il Barcellona, sempre alle 21 sugli stessi canali. Mercoledì 12 agosto, invece, appuntamento con i quarti di finale: l’Atalanta incontra il Paris Saint Germain alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Tutte le partite saranno live anche su NOW TV, con i match delle squadre italiane visibili come sempre, oltre che via satellite e via fibra, anche sul digitale terrestre. In studio torna Ilaria D’Amico con il suo “Champions League Show”, insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero in collegamento da Los Angeles, Paolo Condò e Luca Marchetti. Le serate di Champions League si chiuderanno a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

Per Champions ed Europa League torna anche Diretta Gol (su Sky Sport Collection e Sky Sport 251), visibile anche agli abbonati al Pacchetto Sport sul digitale terrestre (canale Sky Sport 486). Per i clienti Sky, tutte le partite saranno in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, le news di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dell’App Sky Sport.