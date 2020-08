L'argentino è arrivato all'allenamento insieme al resto dei compagni, segno di come probabilmente svolgerà parte del lavoro in gruppo. Cresce dunque l'ottimismo intorno alla sua possibile presenza contro il Lione

Cresce l'ottimismo intorno a Paulo Dybala in vista della partita con il Lione in programma venerdì sette agosto allo Stadium. L'argentino, alle prese con il problema muscolare alla coscia sinistra rimediato nella partita con la Samp, è arrivato alla Continassa insieme al resto dei compagni per prendere parte all'allenamento di questa sera. Presumibilmente svolgerà dunque una parte del lavoro con il gruppo, il che aumenterebbe le possibilità di vederlo in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions soprattutto se la stessa scena dovesse ripetersi anche giovedì.