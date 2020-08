Il capitano azzurro continua il recupero dall'infortunio con la Lazio. Segnali incoraggianti, giovedì proverà a calciare in porta sollecitando il muscolo dolorante. Questo non vuol dire che giocherà sicuramente ma il volto disteso e più sereno fa ben sperare i tifosi del Napoli per una presenza almeno in panchina RIPARTONO LE COPPE SU SKY: LA GUIDA TV

I giorni sono pochi e il tempo stringe, così come stringe i denti Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, infortunatosi nell'ultima giornata di campionato contro la Lazio, ha rimediato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Continua il suo recupero, con la testa che inevitabilmente è proiettata alla sfida di Champions contro il Barcellona, in programma al Camp Nou sabato 8 agosto. Riguardo alla sua presenza c'è una speranza concreta che cresce giorno dopo giorno. Le risposte ovviamente le darà il campo e lo farà anche nella giornata di giovedì, quando l'attaccante classe 1991 - 12 gol in 45 presenze stagionali - proverà a calciare sollecitando il muscolo dolorante. Aumenta tuttavia la fiducia. Incoraggianti le espressioni della faccia, ancora più sorridente rispetto alle ultime ore. Nel frattempo ha svolto terapia e lavoro personalizzato fra palestra e campo.