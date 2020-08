16/19

PSG: 1 vittoria e 1 pari in partite ufficiali, 3 vittorie nelle amichevoli. Titoli: Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di Lega



Come già detto, il campionato francese non è mai ripartito, ma ha comunque assegnato il titolo a un Psg primissimo. Rinviate le finali delle coppe a luglio, dove la squadra di Tuchel era presente in entrambe e che ha vinto entrambe (contro Saint-Etienne e Lione ai rigori). Nelle amichevoli 20 gol segnati e zero subiti. Insieme al Bayern è l'unica in corsa per il triplete ("cuadruplete" in realtà). Neymar già decisivo, ma Mbappé preoccupa.



FOCUS: COME STA IL PSG