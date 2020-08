Juventus-Lione, statistiche e curiosità

I bianconeri saranno chiamati a ribaltare il risultato di svantaggio dell'andata, un'impresa che gli è riuscita 5 volte su 11. Contro troveranno i francesci che mancano una vittoria in trasferta nella fase a eliminazione diretta della Champions League da 10 partite. Squadre in campo venerdì alle ore 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 CHAMPIONS LEAGUE ED EUROPA LEAGUE, REGOLE NUOVE

Quando e a che ora si gioca Juventus-Lione? La partita fra Juventus e Lione si giocherà venerdì 7 agosto alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove è possibile guardare Juventus-Lione? Il match fra Juventus e Lione verrà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani, a bordocampo Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà. Diretta Gol Andrea Marinozzi.

Quali sono i precedenti fra le due squadre? Sorride Sarri, dal momento che la Juventus è imbattuta nelle due gare interne disputate in sfide ufficiali contro il Lione: entrambi i risultati però questa volta non sarebbero sufficienti a ribaltare l'1-0 in favore dei francesi dell'andata. Nell'aprile del 2014, infatti, la Juve vinse 2-1 in Europa League, mentre la gara di Champions del novembre 2016 si concluse sul punteggio di 1-1. Inoltre, il club francese ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in Italia in competizioni europee: l'ultimo successo risale al novembre 2008, quando il Lione si impose in Champions League sul campo della Fiorentina per 2-1.

Qual è lo stato di forma delle due squadre? approfondimento Ritorna la Champions, come stanno le squadre? La Juventus è reduce dalla vittoria dello scudetto, anche se le ultime uscite non sono state del tutto positive per gli uomini di Maurizio Sarri: una sola vittoria nelle ultime 4 giornate di campionato (quella che ha regalato il titolo contro la Sampdoria) e, allargando il periodo, 2 successi nelle ultime 8 partite. Grande punto interrogativo, invece, sulle condizioni fisiche del Lione che di fatto ha giocato soltanto una partita ufficiale negli ultimi cinque mesi: si tratta della finale di Coppa di Lega contro il Paris Saint-Germain dello scorso 31 luglio. La formazione allenata da Rudi Garcia è stata sconfitta soltanto ai calci di rigore, dopo aver concluso i tempi supplementari sul risultato di 0-0.

Curiosità leggi anche Garcia: "Juve-Lione? 50% di chance di passare" Entrambe le squadre cercheranno di sfatare alcuni precedenti negativi: la Juventus infatti ha perso due delle ultime tre partite interne a eliminazione diretta in Champions League (Real Madrid 2018 e Ajax 2019), mentre il Lione addirittura non ha trovato nessuna vittoria nelle ultime 10 trasferte nella fase finale della massima competizione europea. A rinfrancare gli uomini di Sarri c'è però la statistica che ricorda come la Juventus abbia superato il turno, partendo da una situazione di svantaggio, quasi nel 50% delle occasioni (5 volte su 11). L'ultima volta è stata proprio nella scorsa stagione, con la tripletta di Cristiano Ronaldo e il 3-0 inflitto all'Atletico Madrid che ribaltarono il 2-0 in favore degli spagnoli della gara d'andata. Inoltre, il club francese ha ottenuto un solo pareggio, a fronte di nove sconfitte, nelle ultime 10 partite di ritorno nella fase a eliminazione diretta della Champions League.