Il Napoli ha diramato la lista dei convocati in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona (diretta domani alle 21 su Sky Sport). Buone notizie per Gattuso: Lorenzo Insigne ha svolto l'intero allenamento con il gruppo e sarà a disposizione per la sfida del Camp Nou. I blaugrana recuperano Griezmann

Lorenzo Insigne convocato per Barcellona. A poco di più di 24 ore dal ritorno degli ottavi di Champions League con i blaugrana, Gennaro Gattuso può sorridere: il suo capitano ha smaltito la lesione parcellare del tendine dell'adduttore lungo sinistro con edema osseo che l’aveva frenato nell’ultima gara di Serie A con la Lazio. Dopo alcuni giorni di allenamenti solo parziali con i compagni, il 24 azzurro si è sottoposto a nuovi accertamenti (che hanno dato esito positivo) e in mattinata ha svolto l’intera sessione al San Paolo in gruppo. Così è stato inserito nella lista dei convocati, diramata dal club campano prima della partenza per la Catalogna prevista nel pomeriggio. Elmas e Lozano sono in preallarme per la sfida del Camp Nou, ma Insigne vuole esserci dal primo minuto. Per provare a fare l’impresa dopo l’1-1 dell’andata. E le sensazioni non possono che essere positive.

I convocati del Napoli vedi anche Barcellona-Napoli, tutto quello che c'è da sapere Portieri: Meret, Ospina, Karnezis Difensori: Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj Centrocampisti: Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano