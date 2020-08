Barcellona-Napoli, tutto quello che c'è da sapere

Sarà la seconda sfida ufficiale in assoluto tra le due formazioni, dopo l'1-1 dell'andata al San Paolo. Esattamente un anno fa invece il Napoli perdeva l'ultimo doppio confronto amichevole contro i blaugrana (1-2 e 0-4 negli Stati). L'unica vittoria degli azzurri, sempre in occasione di un friendly match estivo, risale al 6 agosto 2014: finì 1-0 per la squadra allenata allora da Benitez, con rete di Dzemaili nel finale.

Curiosità

leggi anche

Insigne, segnali incoraggianti verso il Barça

Una vittoria per una squadra al debutto in Catalogna manca dall'ottobre 2009, quando il Rubin Kazan si impose per 2-1. A non far dormire sonni tranquilli ai tifosi del Napoli ci sono i precedenti, che dicono che il Barcellona passa il turno dopo una gara d'andata senza sconfitta da 19 volte consecutive: in assoluto gli è capitato soltanto una volta di essere eliminato (quarti di finale di Champions League 2002-03 contro la Juventus, 1-1 all'andata, 3-1 al ritorno).

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

Il Barcellona è chiamato a riscattare il flop in Liga, con la volata per il titolo sfumata nel finale a vantaggio del Real Madrid. Dalla ripresa del campionato dopo il lockdown, i blaugrana hanno collezionato 7 vittorie, 3 pareggi e un ko: un cammino non così diverso da quello degli azzurri (8 vinte, 3 pari e 3 perse), che hanno chiuso la Serie A al settimo posto alzando però la Coppa Italia contro la Juventus.



Quali giocatori possono essere protagonisti?

L'uomo in più del Barça è naturalmente Leo Messi, trascinatore assoluto in Liga (25 gol e 21 assist) e chiamato ad alzare l'asticella anche in Champions League (solo 2 reti all'attivo finora, contro le 12 della scorsa stagione). Setien si affiderà alle giocate del suo fuoriclasse anche in fase di impostazione, visto le pesanti assenze per squalifica di Busquets e Vidal a centrocampo. Attenzione infine a Griezmann, recuperato dall'infortunio e già in gol nella gara d'andata. Così come Dries Mertens, che lato Napoli sarà il punto di riferimento per Gattuso dati anche i problemi fisici di Insigne. Il belga avrà anche la motivazione extra del record individuale: già a quota 6 in questa Champions League, con un altro gol raggiungerebbe Higuain e Cavani in testa ai top scorer azzurri in una singola competizione europea.