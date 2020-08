Il calendario degli ottavi di Champions League

Quattro gare, solo il Bayern già con le mani sui quarti di finale: la Juve è chiamata a rovesciare l'1-0 di Lione, Napoli e Real Madrid cercano l'impresa in casa di Barça e Manchester City. Tutte le informazioni per seguire gli ottavi di Champions League su Sky

Torna la Champions League, quasi sei mesi dopo e con quattro gare di ritorno degli ottavi ancora da completare tra venerdì 7 e sabato 8 agosto. Questa sera si riparte da Torino, dove la Juventus deve rovesciare il ko per 1-0 in casa del Lione. Missione rimonta anche per il Real Madrid: 1-2 all'andata contro il Manchester City, a Ramos e compagni serviranno almeno due gol in trasferta. Domani la Champions prosegue quindi al Camp Nou e all'Allianz Arena: il Napoli di Gattuso sogna l'impresa contro il Barcellona dopo l'1-1 dell'andata, mentre il Bayern Monaco affronterà il Chelsea forte dello 0-3 di Stamford Bridge. Chi passa il turno si unirà a PSG, Atalanta, Atletico Madrid e Lipsia già qualificate ai quarti di finale.