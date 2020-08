Dubbio Dybala: probabili formazioni di Juve-Lione

In casa bianconera tutto ruota intorno a Dybala: il numero 10 ha giocato parte della partitella del giovedì, Sarri prenderà una scelta sul suo impiego nella rifinitura del venerdì. Higuain resta favorito. Nel tridente con Cristiano Ronaldo potrebbe esserci Cuadrado, pronto ad arretrare in difesa se Bernardeschi dovesse essere preferito a Danilo. Centrocampo: Pjanic verso una maglia da titolare BONUCCI: "ENERGIA E ADRENALINA PER VINCERE"

Torna in campo la Champions League e per la Juventus l'ostacolo si chiama Lione: i bianconeri ospiteranno i francesi alle 21 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) all'Allianz Stadium, con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Il punto di ripartenza è l'1-0 per la squadra di Rudi Garcia nella gara di andata, giocata il 26 febbraio. Oltre cinque mesi dopo le squadre tornano a sfidarsi con la Final Eight in palio. Alla sfida la Juve arriva dopo vittoria del nono scudetto di fila, ma con sole due vittorie ottenute nelle ultime otto partite. Punto interrogativo sulle condizioni fisiche del Lione, che ha giocato soltanto una partita ufficiale negli ultimi cinque mesi: la finale di Coppa di Lega contro il Psg dello scorso 31 luglio, persa ai calci di rigore dopo lo 0-0 ai tempi supplementari. Curiosità: i bianconeri hanno perso due delle ultime tre partite interne a eliminazione diretta in Champions League (Real Madrid nel 2018 e Ajax nel 2019), mentre il Lione non ha mai vinto nelle ultime 10 trasferte nella fase finale della massima competizione europea. Nella missione rimonta il dubbio numero uno di Maurizio Sarri resta Paulo Dybala. Per il resto le idee dell'allenatore bianconero su quale sarà la formazione che si giocherà l'accesso ai quarti di Champions League sono abbastanza chiare.

Juve: dubbio Dybala, ballottaggio Danilo-Bernardeschi leggi anche Sarri: "Mio futuro non dipende da questa partita" In casa Juve tutto o quasi ruota intorno a Dybala. L'argentino, alle prese con il problema muscolare alla coscia sinistra rimediato nella partita con la Sampdoria, non ha partecipato al torello di fine allenamento della vigilia ma ma ha giocato una parte della partitella. Nella mattinata di venerdì sarà valutata la reazione del retto femorale sinistro e Sarri prenderà una decisione. Le percentuali di impiego di Higuain restano più alte ma c'è moderato ottimismo sul conto del numero 10. Nel tridente con Cristiano Ronaldo dovrebbe trovare posto Cuadrado, con il colombiano che arretrerà in difesa nel caso in cui Bernardeschi vinca il ballottaggio con Danilo per una maglia da titolare. In difesa ci sarà De Ligt accanto a Bonucci, a centrocampo spazio a Rabiot e Bentancur con Pjanic in cabina di regia. Se il bosniaco non dovesse essere al meglio, spazio invece a Ramsey. Juventus (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri