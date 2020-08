Garcia: "Ora la Juve subisce più gol, noi..."

Le sfide passate quando era a Roma non contano: "Non sarà una rivincita personale - spiega l'allenatore -. I bianconeri prendono più gol di una volta, e noi non andremo a Torino per difenderci. Il risultato dell'andata ci spinge, ma lo svantaggio è tutto per noi che non abbiamo il ritmo partita" CHAMPIONS: LE PAROLE DI MAURIZIO SARRI

L'1-0 da difendere, cercando un sorprendente sgambetto alla Juventus con una sola partita ufficiale nelle gambe negli ultimi cinque mesi. Questo è l'obiettivo del Lione di Rudi Garcia: venerdì a Torino, l'OL si giocherà l'accesso ai quarti di Champions League contro i bianconeri: "Loro potranno anche essere stanchi dopo il finale di Serie A", l'allenatore dei francesi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. "Ma hanno vinto lo scudetto con due giornate d'anticipo: lo svantaggio è tutto per noi che non abbiamo giocato in questo periodo. Di solito vincendo 1-0 all'andata la probabilità di passare il turno è più alta, ma considerato l'avversario è più 50%-50%. Siamo umili ma anche ambiziosi, vogliamo qualificarci".