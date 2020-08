Barcellona-Napoli, dove vedere la partita in tv

Si riparte dall'1-1 dell'andata al San Paolo. Napoli chiamato a vincere o a pareggiare, ma segnando almeno due reti, per accedere alla Final Eight di Lisbona. Di fronte Messi e compagni, secondi nella Liga 2019/20 alle spalle del Real Madrid. Squadre in campo sabato alle ore 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Vincere o pareggiare segnando almeno due reti: è la missione del Napoli per superare il turno contro il Barcellona, avversario nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo l'1-1 di febbraio al San Paolo. Per la sfida del Camp Nou Rino Gattuso ha ritrovato Lorenzo Insigne tra i convocati: il 24 azzurro ha smaltito la lesione parcellare del tendine dell'adduttore lungo sinistro con edema osseo che l’aveva frenato nell’ultima gara di Serie A con la Lazio. Alla gara il Napoli arriva dopo aver chiuso la Serie A al settimo posto ma alzando la Coppa Italia contro la Juventus. Dalla ripresa dopo il lockdown, Mertens e compagni hanno messo insieme 8 vittorie, 3 pareggi e 3 ko, mentre i blaugrana hanno perso la volata per il titolo nella Liga a vantaggio del Real Madrid mettendo insieme da giugno in poi 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Fischio d'inizio alle 21. Quella di questa sera sarà la seconda sfida ufficiale in assoluto tra le due formazioni. Esattamente un anno fa invece il Napoli perdeva l'ultimo doppio confronto amichevole contro i blaugrana (1-2 e 0-4 negli Stati Uniti). L'unica vittoria degli azzurri, sempre in occasione di una gara non ufficiale, risale al 6 agosto 2014: 1-0 per la squadra allenata allora da Benitez, con rete di Dzemaili nel finale.