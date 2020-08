La stagione di Matthijs De Ligt è stata di quelle intense. In estate il trasferimento alla Juventus, poi le difficoltà in campo, la crescita, il lockdown, la vittoria dello scudetto e - purtroppo - l'eliminazione dalla Champions per mano del Lione. Non finisce qui, dal momento che il centrale olandese finirà sotto i ferri: "Adesso dovrò operarmi alla spalla, è qualcosa che deve essere fatto - ha annunciato lo stesso difensore a Sky dopo la vittoria (inutile) contro i francesi - quello sarà il mio focus adesso. Ovviamente sono dispiaciuto perché non abbiamo passato il turno, ma penso che ora ho bisogno di un po' di tempo per recuperare". Per il classe 1999, in stagione, 39 presenze con 4 gol.