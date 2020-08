Il responso di una seconda risonanza costringe il numero uno della Dea al forfait nei quarti di Champions contro i francesi: per il portiere è lesione subtotale del crociato posteriore. Nei prossimi giorni previste ulteriori consulenze. Al suo posto tra i pali ci sarà Sportiello. Intanto Tuchel porta tutta la rosa del Psg a Lisbona: convocati anche Mbappé e Verratti CHAMPIONS LEAGUE, L'ATALANTA SFIDA LE BIG D'EUROPA

L'Atalanta perde il suo portiere titolare per la sfida al Psg. Pierluigi Gollini non sarà della partita in programma il 12 agosto a Lisbona in gara secca per i quarti di finale di Champions League (diretta Sky Sport).

leggi anche Psg, altro infortunio: si fa male anche Tuchel! Gollini era finito ko nella sconfitta casalinga di sabato scorso con l'Inter in uno scontro di gioco a inizio gara col compagno di squadra Robin Gosens, ha riportato una lesione subtotale del crociato posteriore: a certificarlo la seconda risonanza magnetica nell'arco di pochi giorni a cui il portiere classe 1995 è stato sottoposto nelle scorse ore. Gollini, 41 presenze e 57 reti al passivo in stagione tra campionato e coppe, non farà parte quindi del gruppo che lunedì partirà in direzione Portogallo. Al suo posto ci sarà spazio per Marco Sportiello. Nei prossimi giorni il giocatore farà ulteriori consulenze per valutare con precisione i tempi di recupero. L'assenza di Gollini si aggiunge a quella già annunciata di Josip Ilicic, in Slovenia per risolvere alcuni problemi personali.