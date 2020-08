Fuori dalle Final Eight di Champions, la squadra e lo staff tecnico della Juve saranno al centro delle valutazioni della società come spiegato da Andrea Agnelli. Il presidente bianconero si è soffermato anche sull'età anagrafica del gruppo, tema d'attualità in Europa e non solo: partendo dalle straniere ai quarti e dalle big in questa edizione, come si collocano i bianconeri nel confronto? E con le rivali al titolo in Serie A?