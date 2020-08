Non ha giocato Gigi Buffon, ma ci ha voluto comunque mettere la faccia: "Abbiamo preparato la partita per non concedere gol, ma dopo 12' il programma è saltato e questo non ci ha agevolato - ha spiegato a Sky Sport dopo l'eliminazione dalla Champions avvenuta per mano del Lione - una volta in svantaggio siamo stati bravi a mantenere l'ordine, senza partire all'arrembaggio. Sul 2-1 credevamo all'impresa". Che però non si è concretizzata. E il bilancio della stagione fatica ad essere positivo: "Sicuramente non siamo arrivati dove pensavamo e volevamo - ha ammesso il portiere bianconero - in ognuno di noi c'è tanta amarezza. Per la Champions l'idea, ogni anno, è quella di sognare di poter arrivare dove in questi ultimi anni non siamo arrivati. Sembra sempre la volta buona, poi è ovvio che devi fare i conti con avversari di un certo spessore. In questo caso la qualificazione è stata persa all'andata".