Gasperini è soddisfatto per quanto messo in mostra dalla sua squadra: "Una prestazione importante contro un'avversaria di livello. Ammiro molto l'Arsenal, oggi sono stati molto compatti. Nel finale mi sembravano stanchi e che si stessero accontentando, volevamo provare a vincere". Sul rigore sbagliato: "Retegui si sarebbe meritato il gol per come ha giocato"

"Nel finale abbiamo provato a vincerla. Il lavoro difensivo degli attaccanti non lo avevamo avuto nelle partite precedenti, se troviamo questa disponibilità da parte loro ci possiamo permettere qualche uomo offensivo in più. Nel finale loro si stavano accontentando, erano stanchi e volevamo provarci. Erano arroccati e ci è mancata imprevedibilità per vincere, avevamo più possibilità ". Gasperini ha ottenuto un'altra conferma del valore della sua squadra, anche se esiste un po' di rammarico per non aver centrato una vittoria che sarebbe stata meritata.

"Peccato per il rigore, Retegui meritava il gol"

L'allenatore dell'Atalanta ha consolato a lungo Retegui dopo l'errore dal dischetto e usa parole al miele anche nel post partita: "Mancava tanto tempo alla fine, ma andare avanti sarebbe stato importante. Abbiamo offerto una prestazione importante contro un avversario di livello. Dispiace per Retegui, è stata la sua miglior partita finora per partecipazione, fase difensiva e personalità, il gol sarebbe stato un giusto premio". Per la seconda volta in stagione la Dea non ha subito gol: "Finora eravamo stati molto penalizzati dai calci piazzati, un tallone d'Achille che però sapevamo di poter migliorare. La fase difensiva però non era mai stata così negativa. Oggi si è alzato però il livello sia degli attaccanti che di de Roon ed Ederson, sono stati straordinari".