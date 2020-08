La qualità ha fatto la differenza tra Atalanta e Paris Saint-Germain, con la squadra di Gasperini che esce sì sconfitta ma che ha avuto il merito di tenere molto bene il campo, giocando alla pari con i francesi di Tuchel. La chiave di lettura del quarto di finale è tutta qui, nei cambi sui quali ha potuto contare il Psg. Se nella prima parte Neymar ha fatto la differenza, l'ingresso di Mbappé ha cambiato la partita. A quel punto il Paris ha cominciato a giocare in maniera diversa, con più personalità e con la sicurezza di poter mettere in difficoltà l'avversario. In precedenza c'era stato equilibrio, ma l'Atalanta con i cambi del Psg non è riuscita a mantenere la velocità e la determinazione cha aveva mostrato in precedenza.