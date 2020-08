Il Paris Saint-Germain si appresta ad affrontare la prima tappa verso la conquista della Final Eight di Champions League. Sul proprio cammino, però, la formazione francese si troverà di fronte l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, autentica rivelazione della competizione. Il Psg non arriva al match in perfette condizioni, soprattutto a causa dell'infortunio alla caviglia patito da Kylian Mbappè ormai 20 giorni fa in occasione della finale di Coppa di Francia. Il talento francese potrebbe però recuperare all'ultimo minuto e essere a disposizione di Thomas Tuchel, come lo stesso allenatore ha spiegato in conferenza stampa: "Se si allenerà bene e non succederà nulla di particolare, ci sarà contro l'Atalanta. Siamo felici di poterlo avere a disposizione per la partita e questo potrebbe rendere felice anche Neymar: a lui piaccono le grandi sfide e sono convinto che farà una grande gara. Verratti? Sta migliorando, ma sarà difficile recuperarlo per l'eventuale semifinale".