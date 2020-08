L'indice dei contagi da coronavirus continua ad aumentare in Spagna e, inevitabilmente, finisce per colpire anche alcuni calciatori. Dopo la positività riscontrata in due elementi del Valencia, infatti, anche un giocatore del Barcellona è risultato positivo al test. Nessun problema, tuttavia, per la Champions: il ragazzo coinvolto, infatti, non fa parte di coloro che andranno a Lisbona per la Final Eight della competizione e dunque non ci saranno conseguenze per la sfida contro il Bayern Monaco. Questo il comunicato della società blaugrana:



"A seguito dei test effettuati martedì pomeriggio sul gruppo di nove giocatori che dovrebbero iniziare la preseason oggi (mercoledì ndr), è stata riscontrata la positività di uno di loro al Covid-19. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa sua. Il club ha segnalato la questione alle autorità sportive e sanitarie competenti. Tutte le persone che sono state in contatto con lui sono state monitorate e si sono sottoposte ai test. Il giocatore non è stato in contatto con nessuno dei ragazzi della prima squadra che si recheranno a Lisbona giovedì per giocare in Champions League".