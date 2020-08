L'ex centrocampista dell'Inter negli studi di Sky Sport: "L'Atletico Madrid può essere paragonato a Rafa Nadal: il fatto che la squadra difenda bene non significa che non abbia una qualità pazzesca. Sanno giocare nello stretto, in contropiede, verticalizzano rapidamente, attaccano con i terzini". In nove anni con Simeone in panchina, i colchoneros hanno vinto otto trofei e hanno giocato due finali di Champions League LIPSIA-ATLETICO MADRID LIVE

"Con l'Atletico Madrid si fa lo stesso errore che si fa nel tennis con Rafa Nadal. Il fatto che la squadra difenda bene non significa che non abbia una qualità pazzesca". Parola di Esteban Cambiasso negli studi di Sky Sport prima della sfida tra Lipsia e Atletico, valida per i quarti di finale di Champions League. Il parallelismo tra il club madrileno e il tennista spagnolo si basa sulla loro efficacia: "La squadra di Simeone non è bella come Federer, ma difendendo soltanto non si fanno i risultati dell'Atletico - è il pensiero dell'ex centrocampista dell'Inter - sanno giocare nello stretto, in contropiede, verticalizzano rapidamente, attacca con i terzini, cose che una squadra che sa solo difendere non fa. Non c'è solo garra, aggressione dell'avversario, ma anche qualità". Doti che hanno portato i colchoneros a vincere una Liga, due Europa League, due Supercoppe di Spagna, una Coppa del Re e due Supercoppe Europee, oltre a giocare due finali di Champions League, nei nove anni con Diego Simeone in panchina.