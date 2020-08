2/7

Diverse le voci che contribuiscono al ricavo totale, tra market pool (la distribuzione degli introiti dai diritti televisivi), quota calcolata in base al ranking storico, bonus per la semplice partecipazione, bonus per i risultati ottenuti e per la fase raggiunta. Ad arricchirsi più di tutte è la Juventus, all’Atalanta arrivano 10 milioni solo per il fatto di essere approdata ai quarti. Buon ricavo anche per l’Inter, nonostante l’uscita di scena dopo la fase a gironi