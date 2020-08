Per la prima volta nella storia della Champions League tre allenatori della stessa nazionalità hanno guidato le rispettive squadre in semifinale: Tuchel (Psg), Nagelsmann (Lipsia) e Flick (Bayern Monaco) fanno la storia della competizione e del calcio tedesco. In Europa League era già accaduto con tre portoghesi nel 2010-2011

Nel 2019 fu una finale tutta inglese tra Liverpool e Tottenham. Vinsero i Reds, ma esultò anche un pizzico di Germania. Perché a guidare Salah e compagni c’era Jurgen Klopp, l’allenatore di punta del calcio tedesco. Un anno dopo la Germania è ancora protagonista della Champions League, in campo e in panchina. Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann e Hans-Dieter Flick. Tre allenatori tedeschi in semifinale: non era mai successo nella storia della Coppa più importante a livello continentale. L’unico precedente nell’Europa League 2010-2011 in salsa portoghese: vinse il Porto di Villas Boas sul Braga di Domingo Paciencia. E nelle magnifiche quattro c’era anche il Benfica di Jorge Jesus.

Tuchel è "emigrato" in Francia per provare a portare la coppa dalle grandi orecchie nella bacheca di Nasser Al-Khelaifi. E con il suo PSG ha appena dato un grosso dispiacere all’Atalanta di Gasperini. Nagelsmann è appena diventato il più giovane allenatore semifinalista (33 anni) nella competizione, vincendo la partita a scacchi con il Cholo sulla panchina del Lipsia dei miracoli. E infine c’è Flick, che è subentrato a Kovac a stagione in corso trasformando il Bayern in una corrazzata in grado di prendere a schiaffi il Barcellona di Leo Messi. Tre allenatori, tre filosofie diverse: ecco le loro storie.

La storia di Thomas Tuchel leggi anche Il Psg elimina l'Atalanta con 2 gol nel recupero Gamba ingessata e stampelle. L’immagine di Tuchel sofferente in panchina durante il match con l’Atalanta è l'emblema della sua carriera. Infortunato da giocatore e infortunato anche da allenatore. La sua vita da calciatore dura solo sei anni: nel 1998, a soli 25 anni, si ritira per cronici problemi alle cartilagini del ginocchio. Inizia ad allenare nelle giovanili dello Stoccarda. La svolta nel 2009 con il Mainz, guidato al nono posto in Bundesliga da neopromosso e poi fino alla qualificazione in Europa League nel 2010. È lui a prendere il posto di Klopp al Borussia Dortmund nel 2015: nei due anni con i gialloneri vince una Coppa di Germania ma non riesce a spezzare il monopolio del Bayern. Nel 2018 arriva la chiamata del PSG. In Francia ha vinto tutto, ora il suo futuro dipende dalla Champions. L’anno scorso uscì agli ottavi subendo una rimonta clamorosa dal Manchester United di Romelu Lukaku. Quest’anno, nella Final 8 di Lisbona, la rimonta l’ha inflitta all’Atalanta. Un uno-due micidiale nel recupero per ribaltare la rete iniziale di Pasalic. Tuchel ha saputo creare una squadra intorno ai suoi fenomeni, Neymar e Mbappé. E in semifinale parte da favorito contro il Lipsia di Nagelsmann.

La storia di Julian Nagelsmann vedi anche Lipsia-show: batte l’Atletico 2-1, è in semifinale Anche Nagelsmann, come Tuchel, è stato frenato dagli infortuni in gioventù. Una carriera nelle giovanili dell’Augusta e poi del Monaco 1860, interrotta anzitempo. Non si spiegherebbe, altrimenti, che sia arrivato in una semifinale di Champions League a 33 anni. Un’età, di solito, in cui si è ancora giocatori nel pieno delle proprie forze In panchina inizia a fare sul serio nel 2016, quando l’Hoffenheim gli affida il ruolo di primo allenatore. Conduce la formazione del Baden Wurttemberg fino alla qualificazione in Champions League. E così la Red Bull lo sceglie per il progetto Lipsia, portato fino alla semifinale nella Final 8 di Lisbona. Risultato ottenuto con il record di allenatore più giovane a entrare tra i top 4. E dopo aver eliminato il Tottenham di Mourinho, lui che veniva chiamato "mini-Mourinho", e l’Atletico di Simeone. Nagelsmann ha creato un’alchimia perfetta con i suoi giocatori, tanto da sopperire all’assenza dell’attaccante più importante, Timo Werner, volato al Chelsea in anticipo. Con l’entusiasmo della gioventù è pronto a sfidare Tuchel.