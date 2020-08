Barcellona, Umtiti positivo al Coronavirus

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Barcellona ha comunicato la positività al COVID-19 di Samuel Umtiti dopo un test effettuato nella giornata di giovedì. Il giocatore, che era indisponibile per il match di Lisbona con il Bayern ed è rimasto a Barcellona, è asintomatico ed è già stato posto in isolamento

Come da protocollo sono state adottate tutte le misure per ricostruire i contatti che il giocatore ha avuto negli ultimi giorni