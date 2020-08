Nagelsmann non si accontenta: "Vogliamo la finale"

A 33 anni e 26 giorni l’allenatore del Lipsia diventa il più giovane a raggiungere una semifinale di Champions League. "Quando arrivi in semifinale, poi vuoi anche la finale. Psg pieno di stelle, sarà dura"

Prosegue la favola del Lipsia di Julian Nagelsmann in Champions Legue . L’allenatore tedesco, a 33 anni e 26 giorni , è entrato nella storia della competizione, diventando il più giovane a raggiungere la semifinale . Battuto un record che durava dall’ edizione 2003-2004 , quando Didier Deshamps guidò il suo Monaco alla semifinale (e poi alla finale persa con il Porto di Mourinho) a 35 anni e 187 giorni. A fine partita Nagelsmann è raggiante. " Abbiamo battuto uno dei migliori allenatori al mondo . Siamo felici di essere in semifinale – ha esordito -. Avevamo le idee chiare: abbiamo giocato bene nel primo tempo, meno nel secondo. Però abbiamo difeso bene e davanti il nostro calcio offensivo ha fatto la differenza".

Sulla sfida al PSG in semifinale

Ora c’è il Psg di Tuchel, fresco di vittoria in rimonta sull’Atalanta di Gasperini. "Finale? Se arrivi in semifinale, vuoi anche la finale. Ora pensiamo al Paris, non sarà facile contro una squadra con tante star".