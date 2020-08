Il Lipsia supera il turno e si regala la semifinale di martedì 18 agosto contro il Psg, l'Atletico Madrid si ferma ai quarti dopo lo stop agli ottavi di finale per mano della Juventus nella scorsa edizione. Nelle parole di Diego Simeone non ci sono però rimpianti per il ko dello stadio Alvalade di Lisbona: 'Quando si esce da una competizione importante come questa si cercano responsabili e colpevoli. Per me non è così: è stato un anno molto complicato. Credo che abbiamo dato il massimo - è il commento dell'allenatore ai microfoni di Sky Sport - è stata una stagione troppo lunga. Ci siamo fermati per 60 giorni prima di ripartire con l'obbligo di vincere per arrivare dal sesto al terzo posto della Liga, che valeva la Champions. Poi abbiamo deciso di non allenarci per per una settimana per rigenerarci mentalmente. Abbiamo dato il possibile, forse più del massimo".