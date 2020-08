5/17

Infine il caso più eclatante. Arricchitosi con la cessione di Neymar al Psg, il Barcellona può contare su una valanga di denaro da reinvestire e gli altri club lo sanno. I 160 milioni di euro che il Liverpool riesce a ottenere dal Barça per Coutinho sembrano oggi esagerati anche considerando che, in quel momento, il brasiliano era al top della sua carriera. Coutinho non cambia il volto del Barcellona, anzi: la scorsa estate viene girato in prestito oneroso proprio al Bayern, che lo paga 8.5 milioni e ha il diritto di riscattarlo a fine stagione (per 120 milioni)