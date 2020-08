Champions, partite e curiosità sulle semifinali

Lipsia-Paris Saint-Germain, martedì 18 agosto (ore 21, Sky Sport Uno)

Sfida inedita, queste due squadre infatti non si sono mai affrontate prima. Lipsia e PSG inseguono un traguardo storico: entrambe non hanno mai disputato la finale di Champions League. Per i tedeschi si tratta di una prima volta assoluta anche in semifinale, con i francesi che sono ritornati in questa fase del torneo dopo 25 anni. In caso di passaggio del turno, la squadra della Red Bull sarebbe la settima tedesca di sempre ad arrivare fino in fondo, mentre il PSG ritornerebbe a rappresentare la Francia in finale 16 anni dopo il Monaco. Tradizione favorevole per i parigini contro le tedesche nelle gare a eliminazione diretta: nelle tre sfide disputate in passato, compresa quella contro il Borussia Dortmund negli ottavi di finale di quest'edizione, ha sempre superato il turno. Nelle ultime 33 gare di Champions League, il PSG ha sempre segnato: manca una partita per eguagliare il record all-time del Real Madrid, arrivato a 34 nel 2014. Il Lipsia è imbattuto nelle ultime sette gare di Champions League (5 vittorie e 2 pareggi), dopo aver perso quattro delle prime otto partite giocate in questa competizione.