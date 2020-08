Bayern, Flick: "Garcia bravo, non sarà facile"

"Conosciamo la qualità del Lione, soprattutto dietro. È un collettivo molto compatto che può andare molto velocemente in avanti grazie alle sue qualità offensive. Abbiamo analizzato questa squadra per poterla contrastare nel miglior modo possibile. Vogliamo battere ovviamente il Lione ma non sarà facile. Rudi Garcia è un ottimo tattico. Abbiamo già individuato alcune soluzioni per affrontare questa sfida. Ora sta a noi metterle sul campo. Ho fiducia nella mia squadra. La partita inizia 0-0, sarà necessario costruire intensità dal primo all'ultimo minuto, come contro il Barcellona. Se siamo al di sotto del 100%, non sarà sufficiente". Lo dice Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, alla vigilia della semifinale di Champions contro l'Olympique Lione. "Sono impressionato da come la squadra si è allenata - ha aggiunto dopo la rifinutura di Lisbona - Anche Pavard ha lavorato bene, non ha ancora recuperato dall'infortunio al punto da poter giocare dal primo minuto, ma è un'opzione per la partita".