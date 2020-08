Julian, Thomas e le stampelle. Quelle che Tuchel sta usando dopo essersi fatto male la scorsa settimana, ma 13 anni fa nella seconda squadra dell'Augsburg la scena era ribaltata: mister Thomas che vedeva il suo difensore Julian in stampelle per tutti quei problemi al ginocchio. Spesso, troppo spesso. Tanto da avere quell'idea. Tuchel, che ha due lauree, però gli aveva dato un altro consiglio: finisci l'università. Anche Julian lo ha detto: "Mio papà non c'era più, in famiglia avevamo bisogno di soldi e ho accettato, anche per finanziarmi gli studi". Thomas è appassionato di neuroscienza e matematica, Julian più tecnologico. All'Hoffenheim faceva riprendere gli allenamenti con i droni e seguiva tutto dall'alto, al primo errore stop e tutti a studiare le immagini al maxischermo. Il primo giorno a Lipsia ha detto: "Bello il vostro centro, ma costruitemi la torretta". Due caratterini mica male, la scorsa estate Nagelsmann si era presentato così ai giocatori del Lipsia. A 32 anni. Thomas a Dortmund aveva perfino esagerato, fra regole e diete impossibili che lo avevano fatto litigare con giocatori e dirigenti. Lo chiamano "lo scienziato del calcio", a volte forse un po' troppo nerd, Julian è rimasto quello che all'Hoffenheim andava in ufficio in moto e ciabatte. E che per Tuchel tende ad essere un po' logorroico. Nessun problema, a Lisbona non avranno troppo tempo per chiacchierare. Al massimo una battuta su Augsburg. E le stampelle.