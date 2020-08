In un’intervista alla Reuters il presidente Uefa è tornato a parlare del format inedito in Champions ed Europa League di questa stagione: "La formula con la partita a eliminazione secca è spettacolare: ci penseremo anche per il futuro, ma non sarà facile riproporla dai quarti di finale. Potremmo pensare a un torneo che duri una settimana" PSG-BAYERN LIVE

Il nuovo format con cui si sono concluse le competizioni europee ha convinto diversi addetti ai lavori. Compreso il presidente Uefa Aleksander Ceferin, che ha fatto il bilancio della Final 8 in un’intervista alla Reuters. "Siamo stati costretti a muoverci in questa direzione per via della pandemia – ha esordito il numero uno del calcio europeo -. Ma alla fine abbiamo scoperto una cosa nuova. E ci penseremo se riproporlA in futuro". Ceferin si riferisce alla formula dell’eliminazione diretta. "È spettacolare, le partite sono più emozionanti – prosegue -. Con il format precedente (andata e ritorno, ndr) si possono fare più calcoli. In un match secco se subisci un gol non puoi giocare in maniera conservativa, devi segnare per forza".