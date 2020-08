Ancora qualche ora, poi sarà tutto pronto per la finale di Champions League. Psg e Bayern Monaco si giocheranno il trofeo questa sera - calcio d'inizio ore 21 - allo Stadio da Luz di Lisbona. I francesi arrivano all'ultimo atto per la prima volta nella loro storia. Eliminate Borussia Dortmund, Atalanta e Lipsia , con Neymar e compagni che adesso vogliono centrare l'obiettivo. Dall'altra parte però i tedeschi sembrano imbattibili: solo successi, fin qui, nella competizione. 10 vittorie su altrettante partite, 42 gol fatti e otto subiti . Strapazzate nella fase ad eliminazione diretta Chelsea, Barcellona e Lione . Per la squadra di Flick è vicino il traguardo del triplete dopo aver già messo le mani su Bundesliga e Coppa di Germania. L'ultimo ko stagionale del Bayern risale addirittura allo scorso 7 dicembre (2-1 con il Borussia M'Gladbach).

Psg-Bayern Monaco, dove vedere la finale in Tv

La partita fra Psg e Bayern Monaco, in programma domenica 23 agosto alle ore 21 presso lo Stadio da Luz di Lisbona, verrà trasmessa su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Telecronaca di Riccardo Trevisani, commento di Daniele Adani, a bordocampo con Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni. Alle 20 e alle 23 Studio “Champions League Show”. Conduce Ilaria D’Amico con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Paolo Condò, Alessandro Del Piero (in collegamento da Los Angeles); Gianluca Di Marzio in collegamento da Lisbona.